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Manisa'da dehşet! Eşini öldürdükten sonra intihar etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Hamza Demirkıran (24), 2 çocuğu odalarında uyuduğu sırada eşi Buse Demirkıran'ı (23) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra oturduğu 2 katlı binanın çatı katına çıkıp aynı silahla intihar etti.

DHA29 Nisan 2024 Pazartesi 07:10 - Güncelleme:
Manisa'da dehşet! Eşini öldürdükten sonra intihar etti
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Olay, saat 01.30 sıralarında Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak No:48'deki iki katlı binada meydana geldi. Geçimini hurda toplayarak sağlayan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hamza Demirkıran, iddiaya göre yatak odasında eşi Buse Demirkıran'a av tüfeğiyle ateş etti. Ardından oturduğu binanın çatı katına çıkan Hamza Demirkıran, bu kez aynı silahla kendisini başından vurdu.

Silah sesleri mahallede endişe yaratırken, vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri 1,5 ve 4 yaşında iki erkek çocuğu bulunan anne Demirkarın'ı yatak odasında, eşini ise çatı katında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ve babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Gürültü üzerine uyanan çocuklar ise olayından ardından eve gelen yakınlarına tarafından evden uzaklaştırıldı. İncelemenin ardından çiftin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alınca eve gelen Hamza Demirkıran'ın amcasının oğlu Nurullah Demirkıran, kuzeninin psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Hamza'nın psikolojik sorunları vardı, psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp, yatak odasına gidiyor hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak, kendisini öldürüyor" dedi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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