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Manisa'da günlük kiralık evde şüpheli ölüm

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, günlük kiralanan evde bir genç hayatını kaybetti.

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan ve günlük olarak kiraya verilen bir daireye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, 22 yaşındaki Ünal Değeroğlu'nun öldüğünü belirledi.

Değeroğlu'nun evi birlikte kiraladıkları 2 arkadaşının da sağlık durumlarının iyi olmaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen gençlerden kan ve idrar örnekleri alındı. Ünal Değeroğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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