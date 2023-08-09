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Manisa'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde emniyet güçleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 şahıs gözaltına alındı.

IHA9 Ağustos 2023 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Manisa'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SALİHLİ'DE 4 GÖZALTI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan Analiz çalışmalarında Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 80,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.K. (31) ve T.K. (34), haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Yine Salihli ilçesinde durdurulan başka bir araçta yapılan aramada da 2 parça halinde 11,97 gram metamfetamin maddesi ve 0,68 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.I. (46) ve F.Ç. (39), haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

ALAŞEHİR'DE 1 GÖZALTI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan projeli dosya dahilinde yapılan ara yakalamada; 0,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili dosyanın sonlandırılması amacıyla hedef şahsın ikametinde yapılan aramada ise 0,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek H.K. (25), isimli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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