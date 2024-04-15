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Manisa'da mahalle bekçisini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişiyi ve kavgaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 22:54 - Güncelleme:
Manisa'da mahalle bekçisini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Barbaros Mahallesi 4470. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada sokağa yakın mahalle bekçileri de olay yerine gitti. Kavgada M.G. (30), H.G. (26) ve H.K. (22) ile kavgaya müdahale etmeye çalışan bir mahalle bekçisini bıçakla yaraladı.

Şüpheli M.G. olay yerine ulaşan polis ekiplerince gözaltına alındı, yaralanan 3 kişi şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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