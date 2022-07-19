Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 9 uçak, 10 helikopter, 7 dozer, 1 kepçe, 22 su tankeri, 49 arazöz ve 10 Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının söndürme araçlarıyla müdahale ediliyor.

Mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, buğday tarlasında çıktığı tahmin edilen yangının rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradığını belirtti.

Gördes Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplere çevre illerden takviye birliklerin de yardım ettiğini bildiren Akyol, "Belediyemize bağlı ekiplerimize yangına müdahale konusunda gerekli tüm talimatları verdik. Ayrıca helikopter ve uçaklarla da müdahale başladı. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınması." diye konuştu.

AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangın bölgesinde besicilik yapan bazı vatandaşların ve 400'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.