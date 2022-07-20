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  • Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
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Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan tarım alanlarının da zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
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Karayağcı Mahallesi'ndeki Çengel mevkisinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, güneş battıktan sonra da gece görüşü olan 2 helikopter ve yer ekipleri ile müdahale edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 18 saatte kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgedeki ahır ve bağ evleri de tedbiren boşaltıldı.

- 185 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Manisa Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, 85 hektarlık ormanlık alanın yanı sıra 100 hektar kadar da tarım alanının zarar gördüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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