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Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 12:42 - Güncelleme:
Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü
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Cengiz Akalın idaresindeki 45 AEN 680 plakalı otomobil, Akhisar-Gölmarmara kara yolu Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin (26) kullandığı 63 ACH 244 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobildeki Hafize Akalın (56), Fatma D. (45) ve Ayşe Dedeoğlu (53), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik Gölmarmara istikametine bir süre tek şeritten sağlandı.

Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

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