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Manisa'da otomobil kamyonet ile çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı

Manisa'nın Ahmetli İlçesinde, otomobille kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, dün gece İzmir- Ankara Karayolu Gökkaya Mevkii'nde meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Mehmet Karaaslan (32) yönetimindeki 45 SC 2865 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duramayarak kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Sedat Ertürk (53) yönetimindeki 45 B 0210 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Karaaslan ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Karaaslan (30), kamyonet sürücüsü Sedat Ertürk ve kamyonette yolcu olarak bulunan eşi Hatice Ertürk (48) çiftin çocukları Mustafa Ertürk (13), Muazzez İpek Ertürk (11) Dilek Ertürk (45) ve Rakibe Tuğluk (60) yaralandı.
 
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
 
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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