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  • Manisa'da servis minibüsü devrildi: 9 fabrika işçisi yaralı
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Manisa'da servis minibüsü devrildi: 9 fabrika işçisi yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tavuk kesim fabrikası işçilerinin taşındığı servis minibüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

DHA9 Şubat 2024 Cuma 00:41 - Güncelleme:
Manisa'da servis minibüsü devrildi: 9 fabrika işçisi yaralı
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Kaza, saat 20.45 sıralarında Eski Manisa Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Manisa istikametinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan, tavuk kesim fabrikası işçilerinin taşındığı F.Ç. (24) yönetimindeki 45 AHJ 631 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişiden 2'si ilçede bulunan bir hastaneye, 7 işçi ise Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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