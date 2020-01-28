İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9399
  • EURO
    6,5401
  • ALTIN
    300.045
  • BIST100
    120324
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa’daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Güncel

Manisa’daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin paniği güvenlik kameralarına yansıdı. Bir hafta içinde ikinci kez büyük bir deprem yaşayan vatandaşlar panik halinde kendini dışarı attı.

IHA28.01.2020  15:38 - Güncelleme: 28.01.2020  15:38

Bugün saat 14.26’da merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik Kırkağaç ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında içeride bulunan market sahibi ve müşteri sarsıntı ile birlikte panik halinde kendilerini dışarı atarken depremin şiddetiyle raflardaki malzemelerin düşmesi kamaralara yansıdı. Akhisar’daki bir iş yerinde de bilgisayar başında olan bir kadın sarsıntının başlamasıyla ofisi terk etmesi kameralara yansıdı.

22 Ocak Çarşamba günü de saat 22.22’de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem Kırkağaç ilçesinde hasara neden olmuştu. Depremin ardından yarım saat içinde en büyüğü 3.8 olan 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.