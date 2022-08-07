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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 07:34 - Güncelleme:
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Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ve 4 helikopterle destek verdi.

Gece süren çalışmalarda yer ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü 2 helikopter de kullanıldı.

Havanın aydınlanmasıyla hava ekiplerinin sayısı 10 helikopter ve 2 uçak olarak artırıldı.

Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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