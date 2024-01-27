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  • Mansur Yavaş'ın 58 km'lik metro sözü de havada kaldı
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Mansur Yavaş'ın 58 km'lik metro sözü de havada kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 58 km'lik metro sözünü tutamadığı, hatta bir km dahi metro yapamadığı konuşuluyor.

27 Ocak 2024 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'ın 58 km'lik metro sözü de havada kaldı
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Mansur Yavaş seçimler öncesinde bulunduğu vaatleri ile başı dertte. Geçen 5 yıllık icraat süresinde 2019 yılında yapılan seçimler öncesi verilen vaatlerin, sözlerin yerine getirilmediği söyleniyor.

Mansur Yavaş seçimler öncesi "sadece havaalanı değil, 1 Milyar 800 Milyon Dolar'lık bir proje, 60 km'ye yakın bir metroyu bitireceğiz. 10 ay gibi bir sürede keşfini ve projeyi hazırlıyoruz. Daha sonrada ihale yapıp 4 yıl bitmeden de Ankara halkının hizmetine sunacağız" demişti ama 1 km dahi metro yapamadı.

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