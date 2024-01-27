Mansur Yavaş'ın 58 km'lik metro sözü de havada kaldı

Mansur Yavaş seçimler öncesinde bulunduğu vaatleri ile başı dertte. Geçen 5 yıllık icraat süresinde 2019 yılında yapılan seçimler öncesi verilen vaatlerin, sözlerin yerine getirilmediği söyleniyor.

Mansur Yavaş seçimler öncesi "sadece havaalanı değil, 1 Milyar 800 Milyon Dolar'lık bir proje, 60 km'ye yakın bir metroyu bitireceğiz. 10 ay gibi bir sürede keşfini ve projeyi hazırlıyoruz. Daha sonrada ihale yapıp 4 yıl bitmeden de Ankara halkının hizmetine sunacağız" demişti ama 1 km dahi metro yapamadı.