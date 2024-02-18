Yerel seçimlere 81 ilde ayrı girme kararı alan İYİ Parti, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak birkaç yıl öncesine kadar CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Cengiz Topel Yıldırım'ı gösterdi. Yıldırım katıldığı TV100 canlı yayınında, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sert sözlerle hedef aldı.

Yıldırım sert sözlerle rakibi Mansur yavaşı eleştirdi. "Yavaş, belediye başkanlığıyla nikahlı mı ki Yavaş'a kaybettiriyoruz" diyen Yıldırım, "Başka birisi kazanamaz mı? Yarışa giriyoruz. Girilen yarışta birisi kazanacak." diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ'TAN İYİ PARTİ AFİŞLERİNE ENGEL

Yıldırım, "Ankara'da İYİ Parti'nin afişleri asılmadı. Üç büyükşehirde asılmıyorsa, Meral Hanım'ın söylediklerinin üstüne bir şey demek bana düşmez." dedi.

"YAVAŞ, SEÇİMİ KAYBETTİ"

İYİ Parti adayı, "Ankara'da bir telaş var. CHP'de bu işleri ölçtüğü zaman seçimi aslında kaybedeceğini görüyor. Matematik hesabı bilenler Mansur Yavaş'ın kaybettiğini biliyor. Yavaş, seçimi kaybetti." ifadelerini kullandı.

"14 BİN KONUT YAPACAĞIM DEDİ, 150 KONUT TESLİM ETTİ"

Yavaş'ın 2020'de 14 bin konut için temel atma töreni yaptığını ve 'iki yıl içinde bitireceği' sözünü verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Yıl 2024, 1 ay evvel 150 konut teslim etti." şeklinde konuştu.

Eski ortağına eleştirileri yağmuruna tutan Yıldırım, "Yavaş geldiğinde 1953 araç varmış. 1252'ye düşürmüş. 701 araç tasarruf etmiş. 2022 yılı ABB Denetim Komisyonu bir tespit yapmış. Kiralık araç sayısı 1886'ya çıkmış. Müteahhitlerden tahsisli araçla 508 araç alınmış. 2374 araç var. 701 araç tasarruf ettim diyen Yavaş, 1200 tane araç almış. 308 milyar TL Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda para harcıyor. Sosyal yardıma harcanan para bunun yüzde 3,2'si. Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılında Ulus'ta yapılan Şehir Çarşısı, Yavaş döneminde Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yıkıldı."