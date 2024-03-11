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Güncel

Mansur Yavaş'ın 'israfı bitirdim' algısı çöktü! Özel kalemine harcadığı içecek ücreti şaşkına çevirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana 'israfı bitirdim' algısı yaptı. Ancak yaptığı israf belgelerle gün yüzüne çıktı. Mansur Yavaş'ın özel kalemine tam 1 milyon 14 bin 188 TL'yi bulan içecek harcaması yaptığı belirlendi.

Sabah11 Mart 2024 Pazartesi 13:01 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'ın 'israfı bitirdim' algısı çöktü! Özel kalemine harcadığı içecek ücreti şaşkına çevirdi
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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde skandal da israf da bitmedi. Ankara'ya 2019'dan bu yana tek bir proje bile kazandırmayan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın algı operasyonlarının ardı arkası kesilmedi. Her fırsatta "Mansur Yavaş geldi israfı kaldırdı" diyerek meydanlarda oy toplamaya çalışan Mansur Yavaş'ın yaptığı israf açık açık belgelendi.

TAM 1 MİLYON 14 BİN 188 TL'LİK ÖDEME!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Mansur Yavaş'ın özel kalemi için toplamda 1 milyon 14 bin 188 TL'yi bulan içecek harcaması yapması dikkat çekti! Belgelerde, farklı tarihlerde yapılan "9 kalem içecek" ibaresi dikkat çekti.

BU PARAYI SUYA MI ÖDEDİ?

Sadece bu ibare için yapılan harcamaların toplamının 472 bin 750 TL'yi bulduğu belirlendi. Rekor ödeme yapılan içeceğin yalnızca 'su' olmadığı gözlenirken, ortaya çıkan tablo akıllara Yavaş'ın özel kalemine ne tür bir içecek alımı yaptı sorusunu getirdi.

İKİ MÜDÜRLÜĞÜN RAKAMI BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Sabah'ın haberine göre, Diğer taraftan komisyon raporundaki rakamların tutarsızlığı dikkat çekti. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Özel Kalem Müdürlüğü'nün Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tutarının 201 bin 814 TL olduğu belirtildi.

Ancak Özel Kalem Müdürlüğü tarafından verilen harcama listelerinin incelendiğinde "Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme" harcamasının 319 bin 791 TL olarak yazdığı belirlendi. İki rakam arasında 117 bin 977 TL'lik fark çıkarken, belediyenin fazladan harcama yaptığı tespit edildi.

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