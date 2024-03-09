Mansur Yavaş'ın, PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı!

Yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' adı altında yapılan ittifakta birçok il ve ilçede CHP ve DEM aday çıkarmama kararı aldı. Büyükşehirlerde ilçelerin bölüşüldüğü bu ittifakta Ankara'da da benzer bir yol izlendi. DEM Parti, Ankara'da Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkarmadı. CHP'ye bırakılan ilçeler hakkında DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan açıklamada bulundu.

Aday çıkarmasalar da meclis üyeleri olduğunun altını çizen Türkdoğan, "Şu partiyi destekleyin diye bir tutumumuz yok. Ankara'da 5 yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın solsosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, solsosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler" ifadelerini kullandı.



YAVAŞ'IN 'APO BEY' İFADESİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında büyük bir skandala imza atarak teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Apo Bey" ifadesini kullanmıştı.

İktidar koltuğuna oturabilmek için bir yandan terör örgütü güdümündeki DEM ile kol kola giren, bir yandan da trol ordusu ile milyonlarca vatandaşa algı operasyonları yapan Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazanabilmesi oldukça zor görünüyor. Yavaş'ın vukuatları bununla sınırlı değil.



Cumhurbaşkanlığı seçimleri miting için gittiği Van'da bir kişinin kendisine Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılması isteklerine yönelik de, "İnşallah" demişti.



SAVUNMA SANAYİİ HAZIMSIZLIĞI

Yavaş yine 1 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Manisa'da Millet İttifakı mitinginde, "Artık boş lafa karnımız tok. O Anadolu Gemisi, şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHA, SİHA lafı da duymayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.