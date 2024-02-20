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Güncel

Mansur Yavaş'tan rakibi Turgut Altınok'a büyük saygısızlık

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'a ait afişleri toplatan mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir skandala daha imza attı. Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un yine afişlerini toplattı. Yavaş, toplatma işini belediyenin kendi imkanlarıyla yaptı.

20 Şubat 2024 Salı 17:46 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan rakibi Turgut Altınok'a büyük saygısızlık
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Ankara'yı 2019'dan bu yana projelerle değil algı operasyonlarıyla yöneten CHP'li Mansur Yavaş'tan ise skandal bir hamle geldi. Her fırsatta "Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, Ankara için proje üretmek yerine Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarını engellemek için çaba sarf etti.

BELEDİYE EKİPLERİNİ SEFERBER ETTİ

Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti.

ALTINOK'UN AFİŞLERİNİN ÖNÜNE SEYYAR PANKARTLAR KOYDURTMUŞTU

"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok'un afişlerinin önünü kapatmıştı. Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" demişti. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

BELEDİYENİN İMKANLARINI KULLANARAK ENGELLEDİ

Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini gösterdi.

PROJE YERİNE BUNLARA PARA HARCIYOR!

Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş'ın, "Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık" açıklamaları gündem oldu.

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