Mansur Yavaş'tan TEKNOFEST ayıbı! AK Parti tepki gösterdi

Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını Ankara'da buluşturan TEKNOFEST, geçtiğimiz hafta yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle ziyaretçilerini ağırladı. Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği festival alanı adeta dolup taştı.

MANSUR YAVAŞ DÜNYANIN KONUŞTUĞU FESTİVALİ GÖRMEZDEN GELDİ

TEKNOFEST'e Türkiye'nin her yerinden milyonlarca insan katılırken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş festivali görmezden geldi. Festivale katılım sağlamayan Yavaş, alana gitmek isteyen vatandaşlardan da ulaşım ücreti istedi. Dünyanın yakından takip ettiği ve övgüyle söz ettiği festivali görmezden gelen Yavaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan tepki geldi.

"ONLAR KONSER VERMEKTEN HEYKEL BELEDİYECİLİĞİNDEN BAŞKA BİR ŞEY BİLMEZLER"



TEKNOFEST'e Ankara'daki ilçe belediyeleri ve deprem bölgesindeki Kahramanmaraş Belediyesi'nin destek sağladığını ifade eden Özcan, şunları söyledi:

"Günlerdir süren etkinlik için birçok ilçe belediyemiz canı gönülden çalıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hayalini gerçekleştirmek için herkes birlik olmuş durumda. Ancak muhalefet partisi ve belediyeleri ne yazık ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hayallerine bile yetişemiyorlar. CHP'li sözde milliyetçi Mansur Yavaş bırakın burayı ziyaret etmeyi, festivale gelmek isteyen vatandaşlardan ulaşım ücreti almayı tercih ediyor. Onlar konser vermekten, heykel belediyeciliğinden başka bir şey bilmezler. Benim deprem görmüş Kahramanmaraş Belediyem bile TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyen vatandaşları için ücretsiz ulaşım hizmeti verip kilometrelerce yol gelirken Yavaş, ayağının dibindeki etkinlik için vatandaşlardan para istiyor."

İLÇE BELEDİYELERİ TEKNOFEST İÇİN SEFERBER OLDU



AK Partili ilçe belediyelerinin festival alanında verdiği hizmetleri sıralayan Özcan, şöyle devam etti:

"Yavaş alana gitmek isteyenlerden ulaşım ücreti istiyor ya, alanda bir şişe su dağıtmayı vatandaşa çok görüyor. Benim Çubuk Belediyem alanda ücretsiz ulaşım ve kumanya hizmeti verdi. 200 öğrenciyi alana götürüp getirdi. Kalecik Belediyesi ise, 100 öğrenciyi alana ücretsiz götürdü. Vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verdi. 1 süpürge aracı ve personel ile 7/24 alanda temizlik hizmeti sağladı. Şereflikoçhisar Belediyesi de alana gelmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Ayrıca alanda ihtiyaç duyulan su, kumanya gibi ihtiyaçları karşıladı. Akyurt Belediyesi ise alandaki vatandaşlara güneşten korunmaları için şapka dağıtımı yaptı. Ayrıca ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Ortaokul ve Lise öğrencilerini alana ücretsiz gönderdi. Bununla birlikte alanda temizlik çalışmalarına 2 araç ve 10 personel ile destek verdi. Alana 4 bin 750 adet çadır gönderdi. Güdül Belediyesi alana gitmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Bir yandan da alanın temizliği için 5 ekip görevlendirdi. Bununla birlikte alana 100 öğrenciyi ücretsiz götürdü. Ayaş Belediyesi ise, 200 öğrenciyi ücretsiz olarak alana ücretsiz götürdü. Vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Sincan Belediyesi de, her saat ücretsiz ulaşım hizmeti ve alanda soğuk su dağıtımı yaptı. Bala Belediyesi, festival alanına ücretsiz ring seferleri düzenledi. Altındağ Belediyesi, 3 farklı noktada vatandaşa su dağıtımı yaptı. Ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. 20 kişilik temizlik personeli ile alanın temizliğine yardım etti. 13 bin adet şapka dağıtımı yaptı. Beypazarı Belediyesi, 1 adet su tankeri, 1 süpürge aracı, 1 adet çöp kamyonu, 40 personel ve ücretsiz ulaşım hizmeti verdi. Kahramankazan Belediyesi ise, 12 bin şapka dağıtımı, ücretsiz ulaşım hizmeti, 100 öğrenciye ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı."