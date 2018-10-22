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Mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan çift bulundu

Sinop'ta mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan çift bulundu

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Alınan bilgiye göre, Sinop'ta yaşayan 70 yaşındaki Fevzi ve Ayten Başar çifti, Akliman mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Ormanda yolunu şaşıran çift, cep telefonuyla akşam saatlerinde jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirdi.

Bunun üzerine Jandarma, Sinop Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 7 saat süren ve jandarma arama kurtarma köpeği "Halka"' ile Sinop Off-Road Kulübü üyelerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda, Fevzi ve Ayten Başar çiftine, araçlarını bıraktıkları bölgeye 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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