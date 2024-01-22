Mardin İl Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açacak

Mardin İl Tanıtım Günleri, 25 Ocak günü 16.00'da resmi protokol açılışını yapılacak. Mardin Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Tuncay AKKOYUN, İstanbul Valisi Davut GÜL ,milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ,STK ve kent protokolünün katılım göstermesi beklenilen tanıtım günlerinde; Mardin'in ilçe belediyeleri, kendilerine ait stantlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Mardin'in tarihi, kültürel ve yöresel lezzetlerinin yanında Mardine özgün Reyhanî ve kemençesi ile İstanbullularla buluşacak.

"Birincisi yapılan etkinliğinden sonra yedi yıldır etkinlik düzenlememişti. Bu yıl ikincisi yapılan Mardin tanıtım günleri hemşerilerimizle buluşacağımız için mutluyuz.

"Dinlerin Ve Dillerin Şehri Mardin" tanıtım günleri ile İstanbul'daki insanlara Mardinimizi anlatmak, tanıtmak, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlamakla birlikte onlarla gönül bağı kurmayı kurmayı amaçlıyoruz.

Barış ve Medeniyet şehri Mardin Türkiye ve dünya genelinde kültür, tarih ve inanç anlamında birçok şehirden daha fazla çeşitliliğe ve değere sahiptir.

Bu kadim şehri ziyaretçilerimize tanıtmak ve turizm potansiyelimizi artırmak katkı sağlamak amacıyla,

Her sokağı her köşesi tarih kokan Mardin Kasımiye ve Zinciriye Medreseleri,M.Ö 12 bin yıllık Boncuklu Tarla Dara Antik Kenti, Mor Gabriel ve Deyrulzafaran Manastarıları, Ulu camii ve birçok değere sahip zenginlikleriyle miras şehirdir.

Mardin Tanıtım Günleri sahip olduğumuz tarihsel ve kültürel değerlerimiz yanında Mardin mutfağının tanıtılması açısından da çok önemlidir. Mardin Tanıtım Günlerine gelen misafirlerimiz mardinin eşsiz lezzetleriyle buluşacaklar.

Yapılan bu etkinlikler ile birlikte Mardin'imizin marka değeri artmakla birlikte şehrimizin esnafının, Mardin'e özel üretilen ürünlerin ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımızın tanıtılması ve ekonomik anlamda Mardin'e geri dönüşümleri bu tanıtımlar ile mümkündür.

İstanbul Atatürk havalimanında düzenlenecek olan "Dinlerin ve Dillerin Şehri Mardin" tanıtım günlerine herkesin gelerek buram buram Mardin kokusunu hissetmelerini istiyoruz, değerli hemşehrilerimizin bir nebze de olsa memleket hasretlerini gidermesi bizleri mutlu ve memnun edecektir."