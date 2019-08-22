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Şırnak ve Mardin'de toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de ve Şırnak'ta güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. 

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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