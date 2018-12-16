Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
- AA
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 S 2014 plakalı minibüs, Artuklu Nusaybin kara yolu Esentepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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