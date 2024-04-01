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Nusaybin'de muhtarlık kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçimi sonuçları nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA1 Nisan 2024 Pazartesi 18:01 - Güncelleme:
Nusaybin'de muhtarlık kavgası: 1 ölü 2 yaralı
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Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Görentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre muhtarlık seçimi sonuçları nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada Hilmi Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hilmi Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akbulut'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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