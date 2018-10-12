Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Mardin’in Midyat ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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