Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Mardin’in Midyat ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.