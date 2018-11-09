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Mardin'de patlayıcı yüklü araçta yakalanan 3 terörist tutuklandı

Mardin'de 248 kilogram PETN tipi patlayıcının ele geçirildiği araçta yakalanan 3 terörist tutuklandı.

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda 1 Kasım'da 72 plakalı araçta 247 kilo 864 gram PETN tipi patlayıcı ve düzeneklerin ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Araçta gözaltına alınan A.B, V.T. ve F.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilere yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan F.T. ve Y.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1 Kasım'da araçta yapılan aramada 247 kilo 864 gram PETN tipi patlayıcı ve düzenekler ele geçirilmiş, 3'ü araçta 5 zanlı yakalanmıştı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, patlayıcı ve düzeneklerin metropol kentlerde 32 eylem yapılabilecek hale getirildiğini açıklamıştı.

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