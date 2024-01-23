İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2801
  • EURO
    32,9491
  • ALTIN
    1971.95
  • BIST100
    8051.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mardin'de PKK'lı teröristlerin katlettiği vatandaşlar dualarla anıldı
Güncel

Mardin'de PKK'lı teröristlerin katlettiği vatandaşlar dualarla anıldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt Efeler Mahallesi'nde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 7'si çocuk 10 kişi mezarları başında dualarla anıldı.

IHA23 Ocak 2024 Salı 13:44 - Güncelleme:
Mardin'de PKK'lı teröristlerin katlettiği vatandaşlar dualarla anıldı
ABONE OL

Bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından 23 Ocak 1987'de Başyurt Efeler Mahallesi'nde katledilen 7'si çocuk 10 şehit için mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilerek anma programı düzenlendi.

4 kardeşi şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Şirin Akçay, katliamın 23 Ocak 1987'de yaşandığını söyledi. Akçay, "2 grup halinde geldiler. Bir grup akrabamız olan Kadri Ağırman'ın evine, diğer grup ise bizim eve geldi. 7 çocuk katledildi. 1 korucu 2 tane de sivil olmak üzere toplam 10 şehit verdik. Terör örgütünün ilk bebek katliamıdır; ilk vahşetidir. Bizim her sene burada toplanmamızın nedeni, kinimizi diri tutmak içindir. Bir de PKK terör örgütü her defasında, Kürtleri temsil ettiğini Kürtlerin vekili olduklarını söylerler, kesinlikle PKK terör örgütü bizi temsil etmiyor. Bizim kimsenin temsiline ihtiyacımız yok, bizim Türkiye Cumhuriyetimiz var. Allah'ımıza hamdolsun. HDP'li kravatlı teröristler de bizi temsil etmiyorlar; bunu da ayrıca ifade edeyim, biz bebek katliamını bir Siyonist İsrail'den gördük bir de PKK'dan gördük. Bu bölgede kaç çocuk katledildi. Hiç kimse bunun hesabını sormuyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, kanımızın son damlasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Biz hiçbir zaman teröre, teröriste geçit vermedik; ülkemizi parçalatmayacağız, kesinlikle mücadelemiz kanımızın son damlasına kadar, son nefesimize kadar devam edecektir" dedi.

Törene; Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Emniyet Müdürü Orhan Koç, Midyat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Altıntaş Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Ortak, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.