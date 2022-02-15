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Mardin merkezli terör örgütü PKK operasyonu: 33 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Şubat 2022 Salı 20:21 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 20:22
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Mardin merkezli İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonda 33 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adres ve üstlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve tüfeğe ait çok sayıda fişek, 870 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, örgütsel kitap, bez parçası, fotoğraf ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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