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Mardin'de terör örgütü PKK operasyonu: Havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.

AA15 Aralık 2020 Salı 09:35 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 10:16
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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi, yabancı uyruklu bir örgüt üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren bir şüphelinin metropol şehirlerde saldırı yapmak üzere olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine il merkezinde düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terör örgütü üyesi gözaltına alındı, evinde yapılan aramada havan rampası ve dürbünü ile 4 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, örgüte silah ve mühimmat sağladığı tespit edilen, PKK/KCK terör örgütü mensubu, Suriye uyruklu kişinin Mardin'de yakalanarak, gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu olan Suriye uyruklu kişinin, örgüte silah ve mühimmat sağladığı tespit edildi. Bunun üzerine bu kişinin, Mardin Artuklu'daki adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu, yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 1 havan topu ve dürbünü, 4 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi. 

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