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Mardin'de teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla 7 kişi yakalandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 10:29
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alandaki terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam ederken, iş birlikçilerine yönelik çalışmalar da sürüyor.

Ömerli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında örgüt mensuplarıyla iş birliği içinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinde tespit edilen 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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