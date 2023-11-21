Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den büyükşehirlere uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanan 2 ayrı şebeke tespit etti.

Düzenlenen ilk operasyonda, 324 parça halinde toplam 205 kilogram skunk, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan ikinci operasyonda da 50 parça halinde toplam 65 kilo 700 gram skunk ve 4 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

