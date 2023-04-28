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İçişleri duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde bir grup terörist ile çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığı bildirildi.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 18:28 - Güncelleme:
İçişleri duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde dün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu çerçevesinde, bugün bir grup terörist ile çıkan çatışma çıktığı kaydedildi. Çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığı belirtilen açıklamada, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığınca, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

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