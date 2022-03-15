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Güncel

Türkiye talepte bulundu! Rusya mayınları temizledi

MSB kaynakları, Mariupol'deki Türklerin tahliyeleri konusunda Rusya ile yapılan çalışma sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiğini belirtti.

AA15 Mart 2022 Salı 12:19 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 12:37
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Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının en kısa sürede tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Mariupol kentindeki Türklerin tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordinasyon sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiğini belirtti.

İnsani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulanırken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre Türk vatandaşlarının en kısa sürede Mariupol'den tahliyelerinin beklendiği bildirildi.

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