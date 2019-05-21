Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
Sat 16.17'de merkez üssü Marmara Denizi Uçmakdere açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 16.17'de merkez üssü Marmara Denizi Uçmakdere açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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