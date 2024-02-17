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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

17 Şubat 2024 Cumartesi 05:55 - Güncelleme:
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Marmara Denizi Erdek Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 05:52'de meydana gelen deprem, 6,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem Balıkesir'in Gönen ilçesinde hissedildi.

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