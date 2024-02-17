Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Marmara Denizi Erdek Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 05:52'de meydana gelen deprem, 6,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem Balıkesir'in Gönen ilçesinde hissedildi.