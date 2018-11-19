Marmara, Ege ve Karadeniz'de sağanak etkili olacak
Marmara'nın doğusu ile Ege ve Karadeniz kıyılarında yarın sağanak etkili olacak.
- AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara'nın doğusu, Ege ve Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ile Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı bekleniyor.
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