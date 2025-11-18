İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

Marmara için fırtına uyarısı

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

18 Kasım 2025 Salı 09:29
Marmara için fırtına uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

