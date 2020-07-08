İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Temmuz 2020 Çarşamba / 17 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8665
  • EURO
    7,7504
  • ALTIN
    397.313
  • BIST100
    119811
Güncel

Marmara için uyarı: Sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:50
ABONE OL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Özellikle Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.