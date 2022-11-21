Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı geldi. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

Fırtınanın saatte 55 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı bölge halkının dikkatli olması istendi.

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çanakkale genelindeki tüm öğretim kurumlarında bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Ayrıca Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanların da bugün idari izinli sayılması kararlaştırıldı

Öte yandan fırtınanın ulaşımda aksamalara da neden olabileceği belirtildi.

FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Bozcaada'ya bugün yapılacak feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe yönüne ise bugün sadece saat 23:00'de sefer yapılabilecek.