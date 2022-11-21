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Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Gece saatlerinden itibaren bölgedeki rüzgarın yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşacağı duyuruldu.

TRT Haber21 Kasım 2022 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı geldi. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

Fırtınanın saatte 55 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı bölge halkının dikkatli olması istendi.

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Ayrıca Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanların da bugün idari izinli sayılması kararlaştırıldı

Öte yandan fırtınanın ulaşımda aksamalara da neden olabileceği belirtildi.

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Gökçeada'dan Kabatepe yönüne ise bugün sadece saat 23:00'de sefer yapılabilecek.

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