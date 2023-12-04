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  • Marmara'da 5.1 ve 4.5 şiddetinde peş peşe deprem! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
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Marmara'da 5.1 ve 4.5 şiddetinde peş peşe deprem! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Marmara Denizi Gemlik Körfezi merkezli 5,1, 4,5 ve 3,6 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, ekiplerin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Deprem sonrası Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Marmara'da 5.1 ve 4.5 şiddetinde peş peşe deprem! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.

MARMARA'DA İKİNCİ DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN MERKEZ ÜSSÜ MARMARA DENİZİ OLAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada da "Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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