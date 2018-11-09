İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında hafif sağanak bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklığın mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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