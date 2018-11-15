Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.
- AA
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah ilk saatlerde, İstanbul çevreleri kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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