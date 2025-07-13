Marmara'da seyir halindeki feribotta yangın

Marmara Adası ile Tekirdağ arasında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıkması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 200 yolcusu bulunan feribotta tahliye işlemi gerçekleştireceği öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, feribotun makine dairesini duman kapladığını ancak dışarıya sirayet eden bir durum olmadığını bildirdi.



"Yolcuları tahliye edeceğiz, gemi stop etti. Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Şimdilik tehlike arz edecek bir durum görünmüyor." diyen Ustaoğlu, yolcuların tahliyelerini bölgeye ulaşan feribotlarla sağlayacaklarını belirtti.

Vali Ustaoğlu, "Tehlikeli bir durum yok. Marmara Adası'ndan Tekirdağ'a hareket halinde olan bir feribot. Makine dairesinde alev yok ancak yoğun duman var. İçeri de giremiyorlar çünkü oksijenle temas edip tekrar alevlenmesin diye. Şu an kapalı." diye konuştu.