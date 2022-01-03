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Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren sıcaklığın artması, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 17, Kocaeli ile Sakarya'da 21, Yalova'da ise 19 derece olacağı bildirildi.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:27
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2022'nin ilk günlerinde bölgeyi etkileyen yağışlı ve soğuk havanın bugünden itibaren bölgeyi terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklığın hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 17, Kocaeli ile Sakarya'da 21, Yalova'da ise 19 derece olacağı bildirildi.

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