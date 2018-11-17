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Marmara'da yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında, bölgenin batısında önemli bir değişiklik beklenmezken doğusunda 1 ila 3 derece artış olacağı tahmin ediliyor.
 
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.
 
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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