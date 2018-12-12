Marmaray seferlerinin durduğunu istasyonlara taksiciler akın etti
Marmaray seferlerinin durduğunu ve istasyonlarda yoğunluğun yaşandığını duyan ticari taksiciler soluğu istasyonlarda aldı. Taksicilerin müşteri kapma yarışları adeta krizi fırsata çevirdiler, dedirtti.
- İHA
Marmaray seferleri saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyal arızası nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Arızı nedeniyle istasyonlarda insan seli yaşandı. Yoğunluğu duyan taksiciler ise bulundukları noktalardan ayrılarak istasyonlara akın etti. Soluğu istasyonlarda alan taksiciler müşteri kapma yarışına girdi. Yaşanan teknik arızayı fırsata çeviren taksiciler adeta bayram yaşadı.
Marmaray’ın çalışmadığını duyan ve Kazlıçeşme İstasyonu’na gelen taksici Tursun Topal, müşterilere yardımcı olmak için geldiklerini belirterek, “Marmaray çalışmıyor. Biz de buraya geldik, gelen müşterilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Müşteriler şu anda mağdur zaten, ama yapacak bir şey yok” dedi.
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