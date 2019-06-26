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Marmaray'da seferler normale döndü

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden, Marmaray Gebze-Halkalı hattında arızalanan tren setinin hattan çekilmesiyle seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Marmaray Gebze-Halkalı hattında işlemekte olan tren setinin saat 10.35'te Suadiye İstasyonu çıkışında arızalandığı belirtildi.
 
Söz konusu arızaya müdahale sırasında yolcuların trenin imdat frenlerini çekmeleri nedeniyle tren setinin kilitlendiği ve arızanın giderilemediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Trende bulunan yolcuların, polis ve itfaiye desteğiyle tahliye edilerek Suadiye İstasyonu'na gelmeleri sağlanmıştır. Tahliye sırasında bir yolcumuz kolunu çarparak tedaviye ihtiyaç duymayacak şekilde hafif şekilde yaralanmıştır. Olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılan Marmaray hattında, arızalı tren setinin hattan çekilmesiyle saat 13.35 itibarıyla normal tren işletmeciliğine geçilmiştir."

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