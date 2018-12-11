Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler çift yönlü olarak yapılamıyor.
- AA
Alınan bilgiye göre, kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle Marmaray'da seferler durduruldu.
Seferlerin çift yönlü olarak yapılamadığı, teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı öğrenildi.
Bu arada, aksama nedeniyle Marmaray duraklarında yoğunluk yaşandığı, bazı vatandaşların da farklı ulaşım araçlarına yöneldiği görüldü.Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Duraklarda çift taraflı yoğunluk yaşanıyor.
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