Marmaris’e 175 kilo yağış düştü

Cumartesi günü aralıksız devam eden yağış, Pazar gündüz yerini rüzgara bırakırken, Pazar gecesi tekrar şiddetli yağış etkisini gösterdi. Meteoroloji Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan verilere göre Marmaris haftasonu boyunca metrekareye düşen 175.9 yağış ile Türkiye birincisi oldu. Yağış oranlarında Marmaris’i 150.9 ile Bodrum, 90.8 ile Didim takip etti.

Geçtiğimiz yıllarda Marmaris ve çevresi altyapı birliği olan Mariç-Belbir tarafından 50 yıllık yağış verilerine göre inşaa edilen dere yatakları ve su kanalları görevini başarıyla yerine getirdi. Hafta sonu kaydedilen verilere göre yağışın en fazla düştüğü yer olmasına karşın Marmaris’te şiddetli yağmur alt yapının desteğiyle hasarsız atlatıldı. İki gün boyunca teyakkuzda olan Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendirdi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de fırtına nedeniyle zarar gören ağaçlara müdahale etti.