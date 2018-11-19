Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmaris’e 175 kilo yağış düştü

Marmaris, hafta sonu metrekareye düşen 175.9 kilogram ile Türkiye’nin en çok yağış alan kenti oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumartesi günü aralıksız devam eden yağış, Pazar gündüz yerini rüzgara bırakırken, Pazar gecesi tekrar şiddetli yağış etkisini gösterdi. Meteoroloji Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan verilere göre Marmaris haftasonu boyunca metrekareye düşen 175.9 yağış ile Türkiye birincisi oldu. Yağış oranlarında Marmaris’i 150.9 ile Bodrum, 90.8 ile Didim takip etti.
 
Geçtiğimiz yıllarda Marmaris ve çevresi altyapı birliği olan Mariç-Belbir tarafından 50 yıllık yağış verilerine göre inşaa edilen dere yatakları ve su kanalları görevini başarıyla yerine getirdi. Hafta sonu kaydedilen verilere göre yağışın en fazla düştüğü yer olmasına karşın Marmaris’te şiddetli yağmur alt yapının desteğiyle hasarsız atlatıldı. İki gün boyunca teyakkuzda olan Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendirdi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de fırtına nedeniyle zarar gören ağaçlara müdahale etti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA