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Marmaris'te çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
Marmaris'te çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
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Marmaris Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla 2 aracı takibe aldı.

Ekipler, transfer aracında 9 düzensiz göçmen ve öncü olarak kullanılan otomobilde organizatör olduğu ileri sürülen R.T.M, M.M.U. ile O.E'yi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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