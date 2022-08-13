Marmaris'te orman yangını

Marmaris'in Taşhan mevkisinde, saat 16.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Evlere yakın yerdeki yangın bölgesinden yükselen dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan müdahaleye başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde çıkan orman yangınına; 1 helikopter ile havadan, 2 araöz ve 20 orman işçisi ile karadan müdahale edildi. Alevler, yarım saatte kontrol altına alındı. 1 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.