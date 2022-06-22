Marmaris'te yangın rüzgarla yayılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemede bulundu

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde Küfre Koyu'ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çubucak, Okluk Koyu ve Hisarönü Körfezi olmak üzere 3 noktada etkili olan yangına ilk etapta 1 helikopter, 4 arazöz, 7 dozer ve 160 orman işçisiyle müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken İzmir, Antalya ve Denizli'den çok sayıda arazöz ve takviye ekip de bölgeye sevk edildi. Takviye olarak gönderilen 1 helikopter, 140 arazöz, 6 dozer, 416 orman işçisiyle alevlere daha etkin müdahalede bulunuldu. Havanın kararmasıyla alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, havadan yanan alanları inceledikten sonra Değirmenyanı Koordinasyon Merkezi'nde söndürme çalışmalarıyla ilgili Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'tan brifing aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını ile yürütülen mücadele çalışmasını bölgeden takip etmeyi sürdürüyor.

Kirişci, AA muhabirine, dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangında 15 saatin geride kaldığını, mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Karadan mücadeleye ilk saatlerde ve son 5 saatte havadan helikopter ve uçaklarla destek verildiğini aktaran Kirişci, büyük ölçüde yangınla mücadelede belirli bir noktaya gelindiğini bildirdi.

Sabah 20 helikopter ile 14 uçağın aktif olarak göreve katıldığını vurgulayan Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, AFAD tarafından da arazöz, dozer, iş makineleri gibi kara araçlarının koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

Dün geceden itibaren Bakan Soylu ile çalışmaları bölgeden takip ettiklerini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti:

"İnşallah bugünkü beklentimiz, tabii ki şu anda bir miktar rüzgar da var, rüzgarın mutlaka olumsuz bir etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha pozitif, olumlu durumdayız. Temennimiz bu işin bugün neticelenmesi. Belki biraz erken olabilir, biraz ihtiyatlı olarak bunu ifade etmeliyiz ama büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ama tabii bu neticede yangın ve de esintiyle bir yerden başka bir yere sıçraması, söz konusu olabilir."

Marmaris'teki yangınla mücadele ederken sabah saatlerinde de Datça'da bir yangın çıktığını ve söndürüldüğünü anlatan Kirişci, ardından Fethiye'de bir yangının başladığını, bunun da belirli ölçülerde kontrol altına alındığını ve iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür eden Kirişci, millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışma örneğinin bu tür facialarda da gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

- HELİKOPTER VE UÇAKLARIN GEÇ GELDİĞİ İDDİASI

Bakan Kirişci, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii insanların ağzı fermuar değil ki çekesiniz, kapatasınız. İsterim ki insanlar hakikati görsünler, hakikati görmek istiyorlarsa asgariden yayınları izlesinler veya gelsinler burada birkaç saatlerini harcasınlar, hangi şartlarda bu çalışmaların yürütüldüğünü ve ne kadar başarılı bir çalışma yapıldığını da burada görmüş olsunlar."

OGM: MARMARİS YANGINININ KONTROL ALTINA ALINMASINDA SONA YAKLAŞILDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldığını bildirdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarönü Orman İşletme Şefliği, Muğla ili Marmaris ilçesi Küfre Koyu mevkinde 20:02 saatinde ortaya çıkan orman yangınına saat 20:10 itibarı ile ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalede 1 helikopter, 40 arazöz, 7 dozer, 160 personel yer aldı. Şu an itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. Ayrıca sabah gün aydınlanması ile birlikte 20 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale etmeye başladı. Bölgede rüzgar 30 kilometre/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır. 200 hektarı aşkın alanı etkileyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Orman ekiplerimizin canları pahasına mücadele ettiği Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı" denildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili vatandaşların sadece resmi açıklamaları takip etmesi, yalan haber ve provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Devletin tüm varlığıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın sadece resmi açıklamaları takip etmesi önemlidir. Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Yangına karadan ve havadan tüm imkanlarla müdahale eden ekiplerimizin fedakarca çalışmalarına teşekkür ediyoruz. Tecrübeli ekiplerimizin insanüstü gayretle çalışmaları her türlü takdiri hak etmektedir."

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Amazon köyü Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangının yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluşturduğunu kaydetti.

Başsavcı Yağcı, "Yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'da dün akşam başlayan ve söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlığa bağlı ekiplerin ilk anlardan beri olay yerinde olduğunu belirtti.

Yangın sebebiyle "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Koca, "Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz, 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MARMARİS'TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi.

Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.